Bernburg/MZ. - Zahlreiche Bernburger haben in dieser Woche ein echtes Schauspiel im Herzen der Saalestadt miterlebt: den Abriss des Wohn- und Geschäftshauses Wilhelmstraße 1b. Nachdem bereits in den Vorwochen die vorbereitenden Arbeiten durchgeführt wurden, rückten am Dienstag dann zwei Bagger im Doppelpack an, um das Gebäude dem Erdboden gleich zu machen.