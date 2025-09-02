Auf dem Spielplatz geprügelt

Ein Streit im Trinkermilieu eskaliert. Nach mehreren Bieren sind dem Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt. Welches Urteil Strafrichter André Stelzner gefällt hat.

Eine Schlägerei auf einem Spielplatz in Bernburg landete vor Gericht.

Bernburg/MZ. - In der Regel sind Spielplätze Anlaufpunkte für Kinder. Sie sollen dort Sandburgen bauen, schaukeln, klettern, rutschen oder einfach nur mit ihren Altersgefährten gemeinsam schöne Stunden verleben. Doch manchmal werden diese Stätten des kindlichen Spiels auch von Personen besucht, die es sich mit mehreren „Sternburgern“ gemütlich machen und dort eigentlich nichts verloren haben.