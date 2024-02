Der Parkplatz am Platz der Jugend ist für die Besucher der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg zum kostenlosen Parken ausgewiesen.

Bernburg/MZ. - Nach dem Ärger über eine vermeintliche „Abzocke“ eines Falschparkers nahe der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg hat sich nun der Betreiber des zuständigen Abschleppdienstes zu Wort gemeldet. „Von Abzocke kann keine Rede sein“, sagt Dennis Naumann. Ein MZ-Leser hatte sich an die Redaktion gewandt, weil sein Sohn 416,50 Euro zahlen sollte, weil er unerlaubt auf einem Privatparkplatz nahe der Turnhalle geparkt hatte.

Ein Privatparkplatz vor dem Nienburger Tor in Bernburg. Engelbert Pülicher

Sein Vater hatte sich daraufhin bei der MZ gemeldet, weil er die Höhe der Kosten nicht nachvollziehen konnte. Doch diese seien sehr wohl im Rahmen, sagt nun Dennis Naumann, der sein Abschleppunternehmen in Prosigk bei Köthen leitet: „Es war Sonntag und da kommt eine zusätzliche Gebühr hinzu“, begründet er.

Außerdem hätte es deutlich kostengünstigere Alternativen für den Falschparker gegeben. Denn neben dem kleineren Parkplatz hinter der Bruno-Hinz-Halle, der auch häufig wochentags zugeparkt ist, obwohl in der Sporthalle gar keine Spiele stattfinden, gibt es auch noch eine ausgewiesene Alternative. Wer an der Bruno-Hinz-Halle in Richtung Innenstadt weiterfährt, dürfte das Schild kurz vor der Molkerei-Kreuzung schon entdeckt haben. Denn darauf ist der große Parkplatz am Platz der Jugend ausgewiesen.

Dieser schließt sich nahtlos direkt hinter den Parkplätzen des dortigen Lidl-Marktes an. „Dort gibt es genug Parkplätze, die die Sportler, aber auch Zuschauer nutzen können“, sagt Naumann.

Dort würden sie auch das Risiko umgehen, dass ihr Fahrzeug abgeschleppt wird - auch wenn das einen kurzen Fußmarsch zur Halle bedeutet.