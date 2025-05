G88ZC471h56GU78p28a6i48Rcd6

Pendler in Richtung Magdeburg müssen durch eine Baustelle in Zerbst ab Montag, 12. Mai, mehr Zeit einplanen. Geplant ist eine Vollsperrung in der Magdeburger Straße zwischen Einmündung Grüner Straße und der Zufahrt zur Tankstelle am Ortsausgang.

Die Umleitung erfolgt durch ein Gewerbe- und ein Wohngebiet. Auch Lkw und Busse müssen sich über die Umleitungsstrecke quälen, auf welcher die erlaubte Geschwindigkeit für die Dauer der Bauarbeiten auf 30 km/h verringert wird. Vor allem zu Stoßzeiten ist da Geduld gefordert. Die Sperrung ist bis zum 23. Mai geplant.

In den zwei Wochen wird in Zerbst ein 320 Meter langer Abschnitt der B184 saniert

In den zwei Wochen wird in Zerbst ein 320 Meter langer Abschnitt der B184 saniert. Geplant ist, die „stark geschädigte Asphaltdecke“ abzufräsen und wieder neu aufzubauen, so ein Sprecher vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg. Stellenweise werde es erforderlich sein, auch die tieferliegende Asphaltbindeschicht zu erneuern. Darüber hinaus sei vorgesehen, defekte Borde und Straßenabläufe durch neue zu ersetzen. Die Kosten der Instandsetzungsmaßnahme in Höhe von knapp 110.000 Euro trägt das Land Sachsen-Anhalt.

Es wird womöglich nicht die einzige Baumaßnahme an der B 184 bleiben. So hatte eine „Volksstimme“-Nachfrage Ende 2024 ergeben, dass die Fahrbahndecke zwischen Alter Teich und Dornburger Platz ebenfalls saniert werden soll. Der damalige Zeitplan sah eine Realisierung im zweiten Halbjahr 2025 vor.