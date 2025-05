Großeinsatz Rauch und Flammen am Elbauenpark Magdeburg – Feuerwehr im Einsatz

Flammen und dichter Rauch waren am frühen Samstagnachmittag am Elbauenpark in Magdeburg zu sehen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Was die Einsatzkräfte zur Brandursache sagen.