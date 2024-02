Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gatersleben/Bernburg/MZ - Diesen Ausflug zum Fußball nach Bernburg wird ein junger Mann aus Gatersleben so schnell sicher nicht vergessen: Am 7. Januar wollte sich der 18-Jährige die Endrunde der Fußballhallenmeisterschaft des Salzlandkreises in der Bruno-Hinz-Halle anschauen, schreibt sein Vater Frank Wallwitz an die MZ. Weil er auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle keinen freien Stellplatz mehr fand, parkte er sein Auto auf einem Platz, „der als Privatparkplatz für die Anwohner in den Neubauten gekennzeichnet war“.