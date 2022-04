Anwohner in Kleinwirschleben machen Druck

Dietmar Fischer fragt, wer in der Bürgerinitiative mitmischen möchte. In Kleinwirschleben fordern Einwohner mehr Lebensqualität ein.

Kleinwirschleben/MZ - Seit zehn Jahren kämpfen die Einwohner von Kleinwirschleben um mehr Ruhe. „Wir werden ignoriert“, sagt Dietmar Fischer, einer der Anwohner. Am Freitag nun hat sich in dem Bernburger Ortsteil eine Bürgerinitiative gegründet, um dem Anliegen mehr Geltung zu verschaffen. Und mehr Gehör, so hoffen die Anwohner. „Es können sich auch andere Ortsteile Bernburgs anschließen“, so Dietmar Fischer.