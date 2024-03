Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Abschiede mag Antje Donnerstag eigentlich nicht. Weil es dabei meist sehr traurig zugeht. Und blickt man in dieser Woche auf die vielen Termine der Musikschulleiterin, so käme man nicht auf die Idee, dass bei ihr ein solcher kurz bevorstehen würde. Doch noch in dieser Woche wird sie ihr Zimmer in der Musikschule „Béla Bartók“ räumen. Denn Antje Donnerstag verabschiedet sich Ende März nach über 30 Jahren aus Bernburg. Da gibt es einiges einzupacken. Obwohl die gebürtige Wernigeröderin, die in Eberswalde aufwuchs, davon schon seit einigen Monaten weiß, realisiert sie es jetzt mehr und mehr. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt die 53-Jährige.