Strenznaundorf/MZ. - So viele Besucher hat es wohl noch nie in der Nebenstraße in Strenznaundorf gegeben wie seit Gründonnerstag vergangener Woche. Etliche Kinder drücken sich seitdem an dem kleinen Wagen die Nasen platt, um den rund 50 Küken zuzuschauen. Etwa wie sie genüsslich an Brennnesseln knabbern oder sogar Ostereier futtern. „Das ist ihre Leibspeise“, scherzt Martin Knorscheidt. Der 68-Jährige hatte die Idee für sein „Kükenkino“.