Bürgermeisterwahl Anja Twietmeyer ist neue Bürgermeisterin von Alsleben
458 Einwohner geben der einzigen Kandidatin ihre Stimme.
Alsleben/MZ/sus - Anja Twietmeyer ist die neue Bürgermeisterin von Alsleben. Die 53-Jährige übernimmt das Ehrenamt offiziell am 1. Januar 2026. Da Twietmeyer die einzige Bewerberin war, war ihre Wahl am Sonntag reine Formsache. Eine einzige Stimme hätte genügt. Am Ende votierten 458 Einwohner von Alsleben und Gnölbzig für die Kandidatin der CDU, die seit 2019 im Alslebener Stadtrat sitzt.