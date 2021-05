Anhaltischer Modellbahnclub in Bernburg: Magie auf kleiner Schiene

Bernburg - An den Weihnachtsfeiertagen gibt es eine spezielle Ausstellung in Bernburg. Was es dort zu bestaunen gibt.

Jan und Niclas Polzer haben ein Hobby, das sie mit kaum einem anderen in ihrem Alter teilen. Die beiden 11 und 13 Jahre alten Jungs sind nämlich große Fans der kleinen Modelle - genauer gesagt der Modelleisenbahnen.

Erst seit kurzem sind sie im AMC, dem Anhaltischen Modellclub Bernburg, der 1999 gegründet wurde, aktiv. „Unser Vater hat auch dieses Hobby“, erklärt Niclas. „Und da wollten wir unbedingt erfahren, wie das alles funktioniert, wie die Modelle heißen und wie alles zusammengebaut wird.“

In der Tat wurde von den Vereinsmitgliedern in der jüngsten Zeit jede Menge zusammengebaut. Das Ergebnis ist am Sonntag und Montag, den beiden Weihnachtsfeiertagen, zur speziellen Winterausstellung im Klubhaus der Jugend in Bernburg zu bestaunen. Und es ist schon ein bisschen Magie dabei, wenn sich die Modellbahnen im Maßstab 1:22,5 beziehungsweise 1:87 durch verschneite Winterlandschaften und Mittelgebirge schlängeln, sich winzige Menschen auf Weihnachtsmärkten treffen und sich Pyramide und Kinderkarussell auf den Plätzen drehen. Kirchen, Brücken und Bäume dürfen natürlich nicht fehlen.

Noch gemütlicher wird es, wenn die Dämmerung einsetzt. „Die einzelnen Anlagen sind natürlich auch beleuchtet, und hier im Saal schalten wir nicht das komplette Licht an“, verrät Vereinschef Thomas Beyer. „Dann kommt richtig winterliche Stimmung auf.“

Doch so viel Magie steckt dann doch gar nicht in den Modellbahnanlagen. Viel mehr ein Wlan-Signal, worüber das Herzstück der Ausstellung per Handy gesteuert werden kann: die winterliche Gartenbahn im Maßstab 1:22,5. Sie steht in der Mitte des Saales, zieht alle Blicke auf sich. Mit Hilfe einer Handy-App können nicht nur die verschiedenen Eisenbahnen vor- und zurückgefahren werden. Auch Geräusche wie das Schnaufen, Hupen oder Pfeifen der Dampflok können eingestellt werden. Mit einer speziellen Flüssigkeit befüllt, gibt das Modell sogar ein bisschen echten Dampf ab.

Auch die kleinen Besucher der Ausstellung werden auf ihre Kosten kommen, wie Beyer erklärt. „An einigen Anlagen können sie die Bahnen selbst fahren. Manche wollen gar nicht wieder mit ihren Eltern nach Hause“, erinnert sich der Vereinschef an die vergangenen drei Winterausstellungen. Modellbahn ist also echte Konkurrenz zu den Geschenken unter dem heimischen Weihnachtsbaum.

Die Ausstellung im Klubhaus der Jugend in Bernburg, Gröbziger Straße 34, ist am 25. bis 26. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder einen Euro.

Der Anhaltische Modellbahnclub Bernburg (AMC) wurde am 2. Oktober 1999 gegründet. Der Verein zählt derzeit 21 Mitglieder, davon sind acht Schüler. Neben regelmäßigen Ausstellungen im Vereinshaus zeigen die Modelleisenbahner ihre Anlagen auch bei Veranstaltungen in und außerhalb von Bernburg.

Kontakt und Informationen zum Verein über Facebook: www.facebook.com/AMCBernburg

(mz)