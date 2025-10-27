Tag der historischen Theater Alte Spielstätte, modernes Herz: Bernburger Theater gewährt bei Aktionstag Blick hinter die Kulissen
Beim europaweiten „Tag der historischen Theater“ hat auch die Bernburger Spielstätte einen Blick hinter ihre Kulissen gewährt. Was die Besucher dabei alles lernen konnten.
Bernburg/MZ - Zum europaweiten „Tag der historischen Theater“ hat das Carl-Maria-von-Weber Theater Bernburg am Samstagvormittag zu einer Führung durchs Haus eingeladen. Gut zwei Dutzend Teilnehmer erhielten von der künstlerischen Leiterin Christina Lewek zunächst einen Überblick über die Entstehungsgeschichte.