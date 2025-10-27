Beim europaweiten „Tag der historischen Theater“ hat auch die Bernburger Spielstätte einen Blick hinter ihre Kulissen gewährt. Was die Besucher dabei alles lernen konnten.

Alte Spielstätte, modernes Herz: Bernburger Theater gewährt bei Aktionstag Blick hinter die Kulissen

Die „Personenversenkung“ bringt Dartsteller im Bernburger Theater vom Garderobenbereich direkt auf die darüberliegende Bühne und umgekehrt.

Bernburg/MZ - Zum europaweiten „Tag der historischen Theater“ hat das Carl-Maria-von-Weber Theater Bernburg am Samstagvormittag zu einer Führung durchs Haus eingeladen. Gut zwei Dutzend Teilnehmer erhielten von der künstlerischen Leiterin Christina Lewek zunächst einen Überblick über die Entstehungsgeschichte.