AfD schickt OB-Kandidatin für Bernburg ins Rennen

Bernburg/MZ - „Es wird einen Aufschrei geben.“ Claudia Weiss, Stadträtin in Bernburg und im Juni als Direktkandidatin der AfD im Landtagswahlkampf angetreten, gab sich vor der Nominierung geheimnisvoll. Die AfD hat am Wochenende ihren Kandidaten oder besser ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl am 26. September in Bernburg gekürt.

OB-Wahl in Bernburg: AfD nominiert Henriette Hellfritsch-Hüttl

Und mit Henriette Hellfritsch-Hüttl, Inhaberin des Cafés „Henriette“ auf dem Markt, könnte ihre Vermutung stimmen. Denn es dürfte eine gewisse Überraschung sein, dass sich die einstige CDU-Frau für die AfD aufstellen lässt. Am Sonntagvormittag hat die AfD auf einem Kreisparteitag die 43-Jährige nominiert.

Die AfD hatte lange mit sich gerungen, ob sie jemanden aufstellen will. Vor etwas über eineinhalb Jahren war der AfD-Kreisvorsitzende Matthias Büttner noch unsicher, ob man in Bernburg wen finde. Denn bislang hat die AfD in der Kreisstadt des Salzlandkreises noch keine Ortsgruppe. Eine Ortsgruppe gibt es auch immer noch nicht, aber in den kommenden Tagen soll eine Wahlkreisgruppe gebildet werden, so Claudia Weiss.

Welche Chancen hat Henriette Hellfritsch-Hüttl bei der OB-Wahl?

Auf die Aufstellung eines Kandidaten zur Landratswahl im Januar hatte man noch verzichtet. Nun rechnet sich die AfD aber Chancen aus, da der aktuelle Oberbürgermeister Henry Schütze nicht wieder antritt und somit ein Kandidat mit Amtsinhaberbonus nicht mehr im Rennen ist. Zudem hatte man durch die Stadträtin Claudia Weiss im Landtagswahlkampf mit einem guten Ergebnis für die AfD abgeschnitten.

Von diesem Abschneiden hatte man wohl mit abhängig gemacht, ob man einen eigenen OB-Kandidaten am 26. September ins Rennen schickt, denn als die ersten Namen für eine OB-Kandidatur bekannt wurden, hatte Claudia Weiss angekündigt, dass man eine Entscheidung nach der Landtagswahl treffen werde.

Offiziell sind damit mit Thomas Gruschka (CDU), Silvia Ristow (Die Linke), Kai Mehliß (parteilos) und der AfD-Kandidatin insgesamt nun vier OB-Bewerber nominiert oder haben sich zur Kandidatur bekannt. Die SPD verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und will Silvia Ristow unterstützen, die FDP verzichtet auch und unterstützt Thomas Gruschka.