Bei einem Verkehrsunfall in Gebesee ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er stieß mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer offenbar eine rote Ampel übersah – eine Dashcam filmte den Unfall.

73-jähriger Motorradfahrer in Gebesee schwer verletzt

In Gebesee kommt es an einer Kreuzung zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Gebesee - Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Gebesee schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 69-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag eine rote Ampel an einer Kreuzung. Zeitgleich wollte der Motorradfahrer bei Grünlicht nach links abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Feuerwehrmann leitete vor Ort erste lebensrettende Maßnahmen ein. Anschließend wurde der 73-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Erfurt geflogen.

Das Auto war mit einer Dashcam ausgestattet, die den Unfallhergang aufzeichnete. Die Aufnahmen wurden den Angaben zufolge zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.