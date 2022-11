50 Lichter für Weihnachtsbaum in der Kita Biendorf

Stellvertretend für den gesamten Ortschaftsrat Biendorf haben Ortsbürgermeister Uwe Cisewski (links) und Thomas Baum (rechts) 50 Lichter überreicht, mit denen der Weihnachtsbaum in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ beleuchtet werden soll.

Biendorf/MZ - Die Kinder der Kita „Sonnenschein“ in Biendorf sind schon ganz aufgeregt. Die Adventszeit mit all ihrem Zauber steht vor der Tür. Bereits jetzt sind die Mädchen und Jungen fleißig damit beschäftigt, Sterne, Kerzen oder Engel zu basteln, mit denen sie den Weihnachtsbaum, der auf dem Platz vor der Gaststätte „Zur Linde“ in Biendorf steht, schmücken werden. „Das machen wir jedes Jahr und die Kinder freuen sich darauf“, sagt Anke Schmaler, stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte.