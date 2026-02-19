Stadt Bernburg nimmt im Vorjahr fast eine halbe Million Euro aus der Verkehrsüberwachung ein. Warum die Radarfalle deutlich öfter zuschnappte als 2024 und wie die Knöllchenbilanz ausfällt.

5.608 Mal löst der Blitzer der Stadt Bernburg aus

Ordnungsamtsmitarbeiter Sebastian Reh-Ritscher beim Einrichten der Messtechnik am Blitzerwagen der Stadt Bernburg.

Bernburg/MZ. - Die Verkehrsüberwachung hat der Stadt Bernburg 2025 Einnahmen von fast einer halben Million Euro beschert. Wie aus Daten der Verwaltung hervorgeht, registrierte die Stadtkasse von Verkehrssündern insgesamt Einzahlungen von 492.142 Euro – das ist gegenüber dem Jahr 2024 ein Plus von rund einem Prozent.