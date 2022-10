14-Jähriger kann nach Genesung von seltener Blutkrankheit wieder Fußball spielen

Plötzkau/MZ - Es schüttet ordentlich von oben, die Temperatur erreicht kaum zehn Grad. Es ist ein verregneter Samstagvormittag im Oktober, an dem ein Großteil der C-Jugend-Fußballer und ihre zuschauenden Eltern wohl lieber länger im Bett geblieben wären. In den Reihen des Landesligateams SV Plötzkau 1921 steht ein 14-Jähriger, der so glücklich wie kein anderer ist, trotz des ungemütlichen Wetters wieder gegen den Ball treten zu können. Denn hinter Max Popp liegt eine jahrelange Leidenszeit, in der nicht sicher war, ob der lebensbedrohlich erkrankte Teenager jemals wieder Sport treiben kann.