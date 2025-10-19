Zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar dürfen wieder Bäume gefällt werden. Doch wer hat in Aschersleben und in den Ortsteilen eigentlich den Zustand der Gehölze im Blick?

Zwischen Pflege und Fällung: Wer in Aschersleben für Bäume und Sträucher verantwortlich ist

Herbststimmung in Aschersleben: Um die Bäume auf dem Ascherslebener Friedhof kümmert sich die Friedhofsverwaltung des Bauwirtschaftshofes.

Aschersleben/MZ - Vom 1. Oktober bis zum 28. Februar dürfen Bäume gefällt werden. Wie geht man in der Stadt Achersleben damit um? Folgt die Grünpflege einem konkreten Plan? Wer macht was? Und wie greift das Räderwerk ineinander? Das sind Fragen, die Stadtrat Yves Metzing (SPD) im Vorfeld der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses stellte. Ohne konkreten Anlass. Einfach, weil er sich dafür interessiert.