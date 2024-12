Aschersleben/MZ - Für Christian Elze ist das Jahr 1954 nicht nur das Jahr seiner Geburt, sondern auch das Jahr, in dem sein Vater in der Krügerbrücke in Aschersleben das Geschäft gründete, an dessen Spitze er selbst seit vielen Jahren steht. In diesem Jahr feierten er und sein Geschäft den 70. Geburtstag. Das Uhren- und Schmuckgeschäft in der Ascherslebener Innenstadt führt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin.

