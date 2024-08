Aschersleben/MZ - In Aschersleben wäre es am Sonntagmorgen fast zu einem Wohnungs- bzw. Hausbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Breiten Straße gekommen. Eine Mikrowelle war in der Küche einer Wohnung in Brand geraten, berichtet Eric Eilhardt von der Ascherslebener Feuerwehr. Ein Bewohner habe die Mikrowelle geistesgegenwärtig noch in den Hausflur befördert.

