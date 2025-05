Nach Verhandlungen mit dem Grundeigentümer soll in Westdorf jetzt eine Faltzisterne aufgestellt werden. Der Rat stimmt dem Pachtvertrag zu.

Zwei Jahre nach Großbrand in Westdorf: Wann kommt die Löschwasserzisterne?

Westdorf/MZ - Wann werde die Löschwasserversorgung in Westdorf durch eine neue Löschwasserentnahmestelle oberhalb der Ortschaft sichergestellt? Das wollte der frühere Ortsbürgermeister Martin Quitschalle in der jüngsten Ortschaftsratssitzung wissen. In der vier Monate zuvor durchgeführten Ratssitzung hatte es geheißen, dass die geplante Faltzisterne zeitnah aufgestellt werde.