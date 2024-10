Vorbereitung auf die Weihnachtszeit Wieder mehr Zauber im Ascherslebener Advent: Halterungen für Lichterketten werden getauscht

Aschersleben wird in der Weihnachtszeit wieder mehr leuchten: Die maroden Haken, an denen bislang Lichterketten und Bilder befestigt wurden, kommen ab. Warum an ihrer Stelle Ösen angebracht werden.