Am Sonntagnachmittag kam es erneut zu einem Einbruch in das Montessori Kinderhaus in Aschersleben. Die Täter konnten durch den schnellen Einsatz der Polizei diesmal gefasst werden.

Wieder Einbruch in Ascherslebener Kita: Täter konnten in unmittelbarer Umgebung gestellt werden

Aschersleben/MZ - Am Sonntagnachmittag wurde ein Einbruch in das Montessori Kinderhaus am Ascherslebener Stadtpark gemeldet, bei dem die Täter augenscheinlich noch vor Ort waren. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wurden die Beamten durch gestikulierende Zeugen auf zwei flüchtende Personen hingewiesen.

Beide konnten, nach Angaben der Polizei, kurze Zeit später gestellt und zwecks weiterer Ermittlungen zur Dienststelle gebracht werden. Durch Unterstützungskräfte wurde das angegriffene Objekt in Augenschein genommen. Die Täter gelangten durch Aufbrechen mehrerer Türen in das Objekt.

In der Einrichtung wurde festgestellt, dass ein Laptop, ein Ladekabel und ein Handy entwendet wurden. Weiterhin wurden in der Küche Lebensmittel gegessen und auch getrunken. Bei der Absuche im Park konnte das Diebesgut aufgefunden und gesichert werden. Die Untersuchungen dauern an.

Das Kinderhaus ist erst vor kurzem Ziel eines nächtlichen Einbruchs gewesen. Damals konnten die Täter unerkannt entkommen.