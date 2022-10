Wie weiter mit Info-Punkt und Fahrradstützpunkt am Concordia See?

Der Fahrradstützpunkt am Concordia See war in diesem Jahr nur einmal geöffnet.

Seeland/MZ - „Der Fahrradstützpunkt am Concordia See war in diesem Jahr einmal offen – für eine Buchlesung. Wieso ist er immer geschlossen, obwohl sein Bau gefördert wurde“, fragte Thomas Tobis im jüngsten Seeland-Stadtrat während der Bürgerfragestunde. Der Informationspunkt am Abenteuerspielplatz sei sogar noch länger zu. „Früher wurden hier die Parkgebühren für den Spielplatz kassiert, heute gibt es eine Holzhütte am Tor für den Eintritt. Hätte man nicht vom Infopunkt kassieren können?“, so Tobis weiter.