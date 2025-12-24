Weihnachtshaus Wie weihnachtsbegeisterte Nachterstedterin für Freude im ganzen Ort sorgt
Ein Zuhause voller Lichter, Liebe und Tradition: Mit ihrem Weihnachtshaus begeistert Familie Gehrmann bereits seit Jahren nicht nur ganz Nachterstedt. Wie alles angefangen hat.
Aktualisiert: 24.12.2025, 07:52
Nachterstedt/MZ - Wo der Weihnachtsmann wohnt? Möglicherweise direkt in Nachterstedt. Dort – zwischen Kirche und Rathaus – steht er mit seinen Helfern im Vorgarten von Familie Gehrmann herum, stapelt Geschenke und bereitet das Fest vor. Das weihnachtlich geschmückte Haus mit all seinen bunten Lichtern leuchtet schon den gesamten Dezember über in der Dunkelheit – und ist Anziehungspunkt für viele Neugierige.