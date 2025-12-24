Ein Zuhause voller Lichter, Liebe und Tradition: Mit ihrem Weihnachtshaus begeistert Familie Gehrmann bereits seit Jahren nicht nur ganz Nachterstedt. Wie alles angefangen hat.

Wie weihnachtsbegeisterte Nachterstedterin für Freude im ganzen Ort sorgt

Manuela Gehrmann aus Nachterstedt liebt Weihnachten – und lässt den ganzen Ort daran teilhaben.

Nachterstedt/MZ - Wo der Weihnachtsmann wohnt? Möglicherweise direkt in Nachterstedt. Dort – zwischen Kirche und Rathaus – steht er mit seinen Helfern im Vorgarten von Familie Gehrmann herum, stapelt Geschenke und bereitet das Fest vor. Das weihnachtlich geschmückte Haus mit all seinen bunten Lichtern leuchtet schon den gesamten Dezember über in der Dunkelheit – und ist Anziehungspunkt für viele Neugierige.