Frank Leuschner ist der neue Chef beim Froser Verein für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit. Was er an seiner Tätigkeit am meisten schätzt.

Frose/MZ - Als er vor einigen Jahren in die Altersteilzeit startete, war für Frank Leuschner klar, dass er die neugewonnene Freizeit sinnvoll nutzen möchte. „Ich wollte gerne anderen das Schachspielen beibringen“, erinnert sich der Froser.

Christiane Stert, die damalige Vorsitzende des Vereins für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit im Ort, habe ihm daraufhin vorgeschlagen, innerhalb des Vereins eine Schachgruppe zu gründen. Mittlerweile betreut Frank Leuschner nicht nur die acht Schachspieler, die sich immer dienstags im Bendixstift treffen, sondern ist darüber hinaus der neue Vereinsvorsitzende.

Der 63-Jährige ist in seinem Heimatort fest verwurzelt, hat seine Kindheit in Frose verbracht und später beim damaligen Leichtmetallwerk in Nachterstedt eine Ausbildung zum Metallurgen absolviert. In seinem Beruf habe er über lange Zeit hinweg im Schichtdienst gearbeitet, berichtet Leuschner. „Da hat man jetzt mehr Freizeit“, sagt er im Hinblick auf seine Altersteilzeit.

Seit fünf Jahren im Verein

In den Verein für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit sei er vor etwa fünf Jahren eingetreten. Die Leitung hat er seit knapp zwei Jahren inne. Zuvor habe er ein Jahr lang den Stellvertreterposten bekleidet. In seiner neuen Rolle sei er von Christiane Stert, seiner Amtsvorgängerin, die inzwischen wieder Mitglied im Vorstand ist, unterstützt worden, erzählt Frank Leuschner.

Seit er selbst Vorsitzender ist, habe er sich bereits an der Planung und Durchführung mehrerer Feste im Ort beteiligen können, sagt der Froser. Der Verein für Frauen-, Jugend- und Seniorenarbeit ist beispielsweise beim Frühlings-, Bauern- und Weihnachtsmarkt oder Erntedankfest mit von der Partie. Was Leuschner bei all diesen Tätigkeiten besonders schätzt: „Die Zusammenarbeit – auch mit anderen Vereinen –, das Miteinander und der Spaß daran, sich einzubringen.“

Auch privat wird es bei dem 63-Jährigen nicht langweilig: Er ist mittlerweile seit gut 40 Jahren verheiratet, hat neben einem Kind inzwischen auch einen Enkel. Für die Vereinsarbeit im Ort wünscht sich Frank Leuschner vor allem eines: „Dass es so weitergeht mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl“.