Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Historische Gemäuer, Burgen, Schlösser – all das hat Carola Anton schon als Kind fasziniert. Was immer sie an Prospekten, Bildern und Artikeln dazu in die Finger bekam, hat sie sorgfältig aufgehoben. Erst jüngst habe sie beim Aufräumen „uralte Faltblätter“ gefunden, erzählt die 60-Jährige lächelnd.