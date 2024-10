Thomas Rüdiger ist neuer Vorsitzender des Heimatvereins Freckleben. Was der Verein machen will, damit die Burg in die Straße der Romanik aufgenommen wird.

Freckleben/MZ - Als der Tag des offenen Denkmals in Freckleben eröffnet wurde, hatte Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme in der Kutsche nicht nur ein Burgfräulein an seiner Seite. Auch Thomas Rüdiger fuhr im Gewand des Schmiedes auf die Burg. Thomas Rüdiger ist der neue Vorsitzende des Heimatvereins in Freckleben. Seit März leitet der 52-Jährige den Verein.