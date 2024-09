Tomatentag Wie neuer Ascherslebener Tomatengarten mit 198 Sorten Besucher zum Staunen bringt

Der Tomatengarten öffnete am Sonnabend in Aschersleben seine Pforten. Das große Besucherinteresse belohnt den Mut, das Projekt von einer Kleingartenanlage in die Stadt umzusiedeln.