Gemeinsam mit Staatssekretär Sven Haller (2.v.re.) wurde der erste Bauabschnitt Am Schlossberg in Freckleben per Scherenschnitt freigegeben.

Freckleben/MZ - Großer Bahnhof in Freckleben: Nach zwölf Monaten Bauzeit wird am Dienstagnachmittag die Straße Am Schlossberg freigegeben. Rund 790.000 Euro haben die Stadt Aschersleben und der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung in die Gemeinschaftsaufgabe investiert. Davon entfallen rund 570.000 Euro auf den 260 Meter langen Straßenbauabschnitt von der Wickenbreite aus, berichtet Oberbürgermeister Steffen Amme vor dem symbolischen Scherenschnitt. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten habe 350.000 Euro zur Verfügung gestellt, lobt Amme.