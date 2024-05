Aschersleben/MZ - Man hört Marcel Werner an, dass es ihm nicht leicht fällt, über das Thema zu reden. Das anstehende Duell zwischen dem HC Aschersleben und Rot-Weiss Staßfurt ist für ihn ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil es sein letztes im Trikot der Gäste ist, sondern vor allem durch eine aktuelle Situation abseits der Platte.

Der 18-jährige Janek aus Roßlau, der Sohn von Werners Cousin, ist an Leukämie erkrankt. Seit dem 20. Februar 2024 – dem Tag, an dem Janek die Diagnose bekam – hoffen er und seine Eltern auf die erlösende Nachricht, dass ein passender Stammzellenspender gefunden wurde. Angesichts der zahlreichen Zuschauer, die beim Salzland-Derby am Sonnabend zu erwarten sind, hat sich Werner mit seinem ehemaligen Mit- und Gegenspieler und heutigem HCA-Trainer Martin Wartmann in Verbindung gesetzt.

Vor Spielbeginn wird es deshalb am Sonnabend, 11. Mai 2024, von 17 bis 19.30 Uhr vor dem Ballhaus eine Typisierungsaktion der Deutschen Stammzellspenderdatei geben, mit der Hoffnung, dass ein potenzieller Spender für Janek gefunden wird. „Martin Wartmann hat sofort alle Verantwortlichen mit ins Boot geholt und Aschersleben hat sein Okay gegeben. Das ist großes Kino. Sport verbindet eben in solchen Dingen extrem“, so Werner.