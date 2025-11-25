Insgesamt 20 Weihnachtsbäume werden seit Montag in der Ascherslebener Innenstadt dekoriert. Wer die „Dekorateure“ sind und welche Idee bei den Organisatoren dahinter steckt.

Wie geschmückte Weihnachtsbäume im Ascherslebener Zentrum für mehr Adventsstimmung sorgen sollen

Auch Oberbürgermeister Steffen Amme (vorn) und Wirtschaftsminister Sven Schulze schmücken einen Baum in Aschersleben – hier gerade in der Breiten Straße.

Aschersleben/MZ - Der große Weihnachtsbaum auf dem Ascherslebener Markt steht bereits seit einigen Tagen. Nun ist die Innenstadt um ein paar weitere Weihnachtsbäume reicher: Insgesamt 20 Händler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schmücken unter dem Titel „Weihnachtsbaum Incognito“ jeweils einen Baum, sodass im Stadtzentrum noch etwas mehr Festtagsstimmung aufkommommen soll. Die Idee dazu hatten Christian Henze von der Allianz-Agentur an der Breiten Straße und Martin Rothe, Betreiber des Filmpalastes und Vorsitzender der Aschersleber Kaufmannsgilde.