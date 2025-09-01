Drohndorfs Schützenkönig Christian Wiechmann stellt während des Festumzugs seiner Partnerin Ilona Wiesenberg die Frage aller Fragen – und sie sagt: „Ja!"

Wie ein ganz besonderer Moment die Drohndorfer beim Schützenfest zu Tränen rührt

Drohndorf/MZ. - Im großzügigen Hof von Christian Wiechmann in Drohndorf klirren die Gläser, Stimmengewirr liegt in der Luft, der Spielmannszug aus Groß Schierstedt steht schon in Startposition. Kurzum: Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Es ist Heimat- und Schützenfest in Drohndorf und wie es die Tradition verlangt, wird der Schützenkönig von Vereinskameraden und Einwohnern abgeholt, bevor der Festzug weiterzieht. Doch in diesem Jahr unterbricht der König den Ablauf für einen ganz besonderen Augenblick.