Ein Architektenbüro erstellt im Auftrag des Eigentümers ein Zukunftskonzept für das Ascherslebener E-Center. Was derzeit geplant ist.

Könnte das E-Center in Aschersleben ein begrüntes Dach bekommen? Das ist zumindest eine der vielen Ideen.

Aschersleben/MZ - Seit 30 Jahren gibt es das E-Center in Aschersleben, seit 2017 ist Kaufmann Heiko Grunert der Chef des Marktes. Genau wie MediMax, Fressnapf, Ascania-Apotheke und Co. ist das E-Center Mieter in dem Gebäudekomplex.