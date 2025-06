Gedenken an den alten Ort

Der neue Schützenkönig wird in Neu Königsaue mit Salutschüssen geehrt.

Neu Königsaue/MZ - Seit Monaten ist für das Schützen- und Heimatfest in Neu Königsaue alles geplant und organisiert und dann kommt kurz vor dem Start am Freitag doch nochmal alles ins Wanken. „Als die Schausteller das Karussell aufgebaut haben, kam dort eine Wespe nach der anderen aus der Erde. Und beim Geschirrspülen am Donnerstagabend kam plötzlich das Wasser durch den Küchenfußboden im Dorfgemeinschaftshaus gedrückt“, berichtet Lutz Jentsch, Vorsitzender der Schützenkorporation Königsaue.