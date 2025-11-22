Eine Blaue Stechfichte aus Westdorf schmückt in diesem Jahr den Ascherslebener Weihnachtsmarkt. Am Freitag ist sie gefällt und auf dem Markt aufgestellt worden.

Ein Traktor zieht einen Anhänger samt Weihnachtsbaum über die Hohe Straße Richtung Markt.

Aschersleben/MZ - In Aschersleben wird es langsam weihnachtlich: Nachdem in den vergangenen Wochen bereits nach und nach die festliche Beleuchtung in der Stadt angebracht wurde, steht nun auch der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Der ist in diesem Jahr eine Blaue Stechfichte aus dem Ortsteil Westdorf.