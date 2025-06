Aschersleben/MZ - Am Sonnabend bleibt das Parken in der Innenstadt von Aschersleben auch künftig kostenlos. Und die Höchstparkdauer am Ossietzkyplatz wird nicht wie von der Stadt vorgeschlagen auf zwei, sondern auf vier Stunden festgesetzt. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen und damit auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion die Beschlussvorlage der Stadt etwas abgeändert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.