Der Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion, an den Grundschulen die Kernfächer zulasten von Musik, Sport und Kunst auszubauen, stößt vor Ort auf Unverständnis.

An der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben gehört Musik zum Bildungskonzept. Regelmäßig ist die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Gast. Die Konzerte sind offen für alle.

Aschersleben/MZ - „Mehr lesen, weniger singen“. Unter dieser Schlagzeile berichtete die MZ am 25. Januar über einen Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion. Vor dem Hintergrund, dass die schulischen Leistungen der Schüler in Deutschland im europaweiten Vergleich „dramatisch eingebrochen“ seien, plädiert die CDU für mehr Unterrichtsstunden in Deutsch und Mathe. Die Stundenzahl für Nebenfächer wie Musik, Sport und Englisch soll im Gegenzug gekürzt werden.