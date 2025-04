Aschersleben/MZ - „Der Wille war da, die Technik ist es nicht“, sagt Stadtsprecherin Judith Franz in einem Pressegespräch am Donnerstag. Deshalb wird es auch nach dem 1. Mai möglich sein, Passbilder für einen neuen Reisepass oder Personalausweis in Papierform vorzulegen. Die Theorie: Gedruckte Fotos haben ab dem 1. Mai ausgedient, wer ein neues Ausweisdokument beantragen möchte, braucht ein digitales Passbild. Die Bundesregierung will damit die Entbürokratisierung und Digitalisierung im Pass- und Meldewesen vorantreiben.

