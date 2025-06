Immer wieder fahren Fahrzeuge in die Absperrungen, wenn die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr auf der Autobahn im Einsatz sind. Sie appellieren deshalb an die Autofahrer.

Aschersleben/MZ - Das Wochenende steckt den Ascherslebener Feuerwehrmännern und -frauen noch immer in den Knochen. Nachdem die Wehr am Sonntagmittag von der Autobahn aus einen Ödlandbrand bekämpft hat, ging es am späteren Abend zu einem weiteren Einsatz auf die A36. Einsatzleiter Andreas Heinze spricht von einem Böschungsbrand zwischen den Abfahrten Mitte und West, direkt an der Brückenüberführung der Bahnstrecke nach Frose.