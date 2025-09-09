weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Baumpflanz-Challenge: Warum die Seeland-Feuerwehren in letzter Zeit viele Bäume gepflanzt haben

Baumpflanz-Challenge Warum die Seeland-Feuerwehren in letzter Zeit viele Bäume gepflanzt haben

Die Baumpflanz-Challenge greift weiter um sich. Neben vielen anderen haben auch die Feuerwehren in Nachterstedt und Frose Bäume gepflanzt.

Von Kerstin Beier 09.09.2025, 14:15
Nachterstedt ist um einen Baum reicher. (Foto: FFW Nachterstedt)

Seeland/MZ - In diesen Wochen sind fast alle Feuerwehren nicht nur im Brand- oder Unfalleinsatz, sondern auch in Umweltmission unterwegs. Es gilt, sich gegenseitig zu nominieren, Bäume zu pflanzen und die Aktion möglichst originell in Bild und Ton festzuhalten.