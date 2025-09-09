Die Baumpflanz-Challenge greift weiter um sich. Neben vielen anderen haben auch die Feuerwehren in Nachterstedt und Frose Bäume gepflanzt.

Warum die Seeland-Feuerwehren in letzter Zeit viele Bäume gepflanzt haben

Seeland/MZ - In diesen Wochen sind fast alle Feuerwehren nicht nur im Brand- oder Unfalleinsatz, sondern auch in Umweltmission unterwegs. Es gilt, sich gegenseitig zu nominieren, Bäume zu pflanzen und die Aktion möglichst originell in Bild und Ton festzuhalten.