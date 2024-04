Aschersleben/MZ - Großer Jubel am Sonnabend in der Bestehornsporthalle. Die C-Jugend des HCA „Alligators“ ist Bezirksligameister. Das Spiel gegen die Nachwuchshandballer aus Blankenburg war nur noch Formsache, den Sieg haben sich die jungen Alligatoren trotzdem geholt (51:29).

Die HCA-Sportler hatten in der aktuellen Saison kein Spiel verloren. Und so stand schon vorab fest, dass die Mannschaft aufsteigen kann. „Und das werden wir auch machen. Wir wollen in der Sachsen-Anhalt-Liga spielen“, sagt Trainer Michael Nowack nach dem Spiel und der Medaillenübergabe. Nowack trainiert die motivierte Truppe gemeinsam mit Sandy Stoldt und Werner Klammroth. Dass in der Sachsen-Anhalt-Liga ein anderer Wind weht, sei allen klar. „Doch es ist ein sehr leistungsstarkes Team, das sich in der Liga behaupten wird“, sind sich die Trainer sicher.

Lobende Worte für die C-Jugend hat auch Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme bei der Medaillenvergabe im Gepäck: „Ihr habt eine grandiose Saison gespielt und euch den Titel einfach verdient!“