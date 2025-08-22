Eigentlich sollte sich die Stadt Seeland finanziell nicht am Ausbau des Europaradweges R1 beteiligen müssen. Nun kommt eine Forderung über 213.000 Euro. Wieso das?

Seeland/MZ - Es ist erst wenige Wochen her, dass mitten in Hoym die Freigabe eines frisch asphaltierten Stücks Europaradweg R1 gefeiert wurde. Das und weitere – insgesamt 16 der 75 R1-Kilometer, die durch den Salzlandkreis führen – hatten im vergangenen Jahr eine umfangreiche Frischekur erhalten. Was für die Stadt Seeland eigentlich keine Kosten nach sich ziehen sollte, hat nun doch ein teures Nachspiel: Von einer knappen Viertelmillion ist die Rede, die die finanzschwache Stadt, die sich gerade in der Konsolidierung befindet und keinen genehmigten Haushalt hat, zum Landkreis-Projekt zuschießen soll. Auch andere betroffene Kommunen wird sicher Ähnliches erwarten.