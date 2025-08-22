Forderung vom Landkreis Warum 16 Kilometer sanierter Radweg für die Stadt Seeland so richtig teuer werden
Eigentlich sollte sich die Stadt Seeland finanziell nicht am Ausbau des Europaradweges R1 beteiligen müssen. Nun kommt eine Forderung über 213.000 Euro. Wieso das?
Seeland/MZ - Es ist erst wenige Wochen her, dass mitten in Hoym die Freigabe eines frisch asphaltierten Stücks Europaradweg R1 gefeiert wurde. Das und weitere – insgesamt 16 der 75 R1-Kilometer, die durch den Salzlandkreis führen – hatten im vergangenen Jahr eine umfangreiche Frischekur erhalten. Was für die Stadt Seeland eigentlich keine Kosten nach sich ziehen sollte, hat nun doch ein teures Nachspiel: Von einer knappen Viertelmillion ist die Rede, die die finanzschwache Stadt, die sich gerade in der Konsolidierung befindet und keinen genehmigten Haushalt hat, zum Landkreis-Projekt zuschießen soll. Auch andere betroffene Kommunen wird sicher Ähnliches erwarten.