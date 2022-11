Vorwürfe um entfernte Grabgestecke sorgen im Seeland für Diskussionen

Seeland/MZ - Die Leute hätten geweint, berichtete Gaterslebens Ortsbürgermeister Mario Lange (BIG Seeland) betroffen auf der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung von der Sprechstunde in seinem Ort, bei der sich Bürger beschwert haben sollen. Darüber, dass Gestecke und Blumen, die sie in Vorbereitung auf den Totensonntag an die Schrifttafeln ihrer Verstorbenen gelegt hätten, noch am Sonnabend davor von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes wieder weggeräumt und an den zentralen Gedenkstein für diese sogenannten pflegearmen Grabstellen gelegt worden seien.

