Die vom Konzept der Schopp UG überzeugten Einwohner in Freckleben wünschen sich mehr Aufklärungsarbeit in Sachen Dorfladen. Wie im Ortschaftsrat diskutiert wird und warum der Ortschef abbricht.

Von Euphorie bis Desinteresse: Wie die Diskussion um einen Dorfladen in Freckleben läuft

Freckleben hat die Chance, einen Shop wie diesen zu erhalten – der sogar an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang geöffnet ist. Die Diskussion darum bewegt den Ort.

Freckleben/MZ - Das Thema Dorfladen bewegt viele Einwohner in Freckleben. Ein Wochenumsatz von 4.500 Euro ist Voraussetzung dafür, dass die Bio Schopp UG aus Zerbst im Ort einen Containerladen aufstellt und sich die Dorfbewohner lange Wege sparen können. Dazu können die Frecklebener online eine Interessenbekundung mit einer Summe abgeben, für welchen Wochenumsatz sie im Dorfladen einkaufen würden. Derzeit (9.12.) liegen 97 dieser Bekundungen vor, mit denen ein Wert von 2.330 Euro – das sind 51,78 Prozent – erreicht sind.