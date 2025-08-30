An der Ascherslebener Hinterbreite werden für eine Woche Kanalbauarbeiten durchgeführt. Für diese Zeit gibt es eine geänderte Verkehrsführung. Was das für Autofahrer bedeutet.

Vom 1. bis zum 9. September kommt es an der Hinterbreite in Aschersleben zu Kanalbauarbeiten.

Aschersleben/MZ - Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben führt von Montag, 1. September, bis Dienstag, 9. September, Kanalbauarbeiten an der Hinterbreite durch. Dafür ist eine Vollsperrung der Straße notwendig, heißt es aus der Stadtverwaltung.

In einer Mitteilung der Pressestelle wird darauf hingewiesen, dass sich die Verkehrsführung in diesem Bereich der Ascherslebener Innenstadt für den Zeitraum der Sperrung ändern wird. Im Detail heißt das, die Fahrtrichtung der Hecknerstraße wird vom 1. bis zum 9. September gedreht.

Fahrzeuge werden demnach nicht wie gewohnt von der Vorderbreite bzw. vom Parkplatz über die Hinterbreite in Richtung Johannispromenade, sondern in Richtung Holzmarkt, entweder über die Engelgasse zur Breiten Straße oder über die Hecknerstraße in Richtung Herrenbreite, geleitet.