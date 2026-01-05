Ob Amseln, Spatzen oder Meisen – auch in diesem Jahr werden die Wintervögel wieder gezählt. Und der Naturschutzbund sucht dafür in Aschersleben und im Seeland Helfer.

Stunde der Wintervögel: Wer möchte in Aschersleben und im Seeland mitzählen?

Die Amselbestände hatten im Salzlandkreis bei der Zählung im vergangenen Jahr abgenommen. Wie wird es in diesem Jahr aussehen?

Salzlandkreis/Aschersleben/MZ - Das Amselweibchen hüpft auf dem winterlichen Rasen herum, sichtlich erfreut über den Apfel, den es dort entdeckt hat. Schon seit Tagen durchstöbert es den kleinen Garten. Wenn es bis zum Wochenende bleibt, findet es vielleicht Eingang in Deutschlands größte naturkundliche Mitmach-Aktion. Denn vom 9. bis 11. Januar führen Naturschutzbund (Nabu) und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, wieder die „Stunde der Wintervögel“ durch – und suchen dafür auch in Aschersleben und im Seeland freiwillige Helfer.