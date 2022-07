Eine Familie aus Frose feiert mit kirchlichem Segen in der Stiftskirche gleich mehrere Jubiläen an einem Tag: Trauung, Taufe, goldene und silberne Hochzeit. Was die vier Generationen dazu sagen.

Frose/MZ - „Ich will nur mal gucken“, sagt die Froserin, die ihr Fahrrad in Richtung Stiftskirche schiebt. Es hat sich herumgesprochen, dass in dem Gotteshaus an diesem Sonnabendnachmittag ein recht außergewöhnliches Ereignis begangen wird.