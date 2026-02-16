Die 40 Mitglieder des Cochstedter Karneval-Vereins gestalten ein abendfüllendes Programm. Wer warum beim Männerballett ausgeholfen hat und für wen der Präsident Beileid empfindet.

Die Mädchen der Hakel-Dance-Crew vom Cochstedter Karneval-Verein begeisterten unter anderem zur Disney-Musik „Unter dem Meer“.

Cochstedt/MZ - Wenn Männer als Pirat, Kapitän oder Fragezeichen in den Saal kommen, Frauen als Hexen gut behütet den Saal betreten, wenn der Narrhalla-Marsch regelmäßig ertönt, „dreistufige Raketen“ steigen und ein „dreifach donnerndes Helau“ ertönt, dann ist Karneval. Das ist in Cochstedt genauso wie am Rhein. Das Besondere hier ist der Einzug der Karnevalisten zu Livemusik des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr. Die Cochstedter Karnevalisten haben zwar nur 40 Mitglieder, aber die sorgen für ein abendfüllendes Programm mit reichlich Zugaben der Hauptacts.