Die Staatsanwaltschaft fordert für die drei Angeklagten, die bei Novelis in Nachterstedt Aluminiumschrott gestohlen haben sollen, Haftstrafen. Wie das Schöffengericht entschieden hat.

Urteil nach Millionen-Schrottklau in Nachterstedt: Detektivbüro steht bei Verhandlung in der Kritik

Bei Novelis in Nachterstedt sollen 2020 und 2021 mehrere hundert Tonnen Aluminiumschrott gestohlen worden sein. Jetzt standen drei Tatverdächtige vor Gericht.

Aschersleben/MZ - Eigentlich standen Freiheitsstrafen für die drei Männer im Raum, die bei Novelis in Nachterstedt im Jahr 2021 Aluminiumschrott gestohlen haben sollen. Weil die Angeklagten nicht vorbestraft seien, würden bei einer Verurteilung diese Strafen zur Bewährung ausgesetzt, hieß es bei einer Vorbesprechung im April dieses Jahres.